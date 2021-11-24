В Казани движение трамвая №5а приостановлено из-за излома рельса
Движение трамвая №5а в Казани приостановили с 8.00, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Движение приостановлено из-за излома рельса на остановке «Тектоник». Рельс сломался в связи с перепадами температур. Сейчас на участке ведутся восстановительные работы.
17 ноября маршрут №5а сокращали из-за обвала около трамвайных путей на улице Тукая, 97. Движение восстановили 19 ноября.
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