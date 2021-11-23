Глава Роспотребнадзора заявила, что снимать ограничения из-за COVID-19 «категорически рано»

Снимать ограничения, введенные в России из-за ситуации с COVID-19, сейчас «категорически рано». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Эффективность ограничительных мероприятий трудно переоценить, отметила она.

— Хочу отметить, что в некоторых субъектах как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано, — приводит ТАСС ее слова.

За минувшие сутки в России выявили 33 996 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 9 400 835 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в России зарегистрирован на уровне 50,2%.

В начале ноября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что для достижения коллективного иммунитета от коронавируса надо привить еще 22 млн россиян и ревакцинировать 9 миллионов.

