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В России за сутки подтвердились 33 996 случаев заболевания COVID-19

11:44, 23.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки подтвердились 33 996 случаев заболевания COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 33 996 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 9 400 835 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 23 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписан 36 051 человек, всего выздоровевших — 8 089 694 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 1 243 россиян, всего от инфекции скончались 266 579 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России подтвердился 35 681 случай заболевания.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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