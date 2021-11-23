В России за сутки подтвердились 33 996 случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в России выявили 33 996 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 9 400 835 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 23 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписан 36 051 человек, всего выздоровевших — 8 089 694 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 1 243 россиян, всего от инфекции скончались 266 579 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России подтвердился 35 681 случай заболевания.

Маргарита Головатенко