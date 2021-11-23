Житель Елабуги потерял 650 тысяч рублей, связавшись с мошенниками

Фото: Максим Платонов

Житель Елабуги попался на уловки мошенников и лишился денег под предлогом смены телефонного номера. Общая сумма ущерба составила 650 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Елабужскому району.

Ранее потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что мошенники пытаются сменить номер его телефона и с помощью этого хотят присвоить себе денежные средства елабужанина. Злоумышленник отметил, что поставит в курс дела правоохранительные органы. После этого потерпевшему позвонил якобы сотрудник прокуратуры и указал действия, которым нужно следовать далее.



Фото: realnoevremya.ru

Позже лжесотрудник банка сообщил, что нужно перевести все имеющиеся денежные средства на «безопасные счета». Туда елабужанин перевел 140 тысяч рублей. Затем под уже другим предлогом злоумышленники начали выманивать у него деньги, так, потерпевший отдал еще полмиллиона рублей.

В конечном итоге мужчина осознал, что попался на уловки мошенников и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



Недавно у жительницы Нижнекамска мошенник под видом следователя похитил 250 тысяч рублей. А на прошлой неделе три жительницы Набережных Челнов отдали мошенникам, представившимся сотрудниками банка, 720 тысяч рублей.

Диана Жиленкова