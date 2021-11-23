Житель Елабуги потерял 650 тысяч рублей, связавшись с мошенниками
Житель Елабуги попался на уловки мошенников и лишился денег под предлогом смены телефонного номера. Общая сумма ущерба составила 650 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Елабужскому району.
Ранее потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что мошенники пытаются сменить номер его телефона и с помощью этого хотят присвоить себе денежные средства елабужанина. Злоумышленник отметил, что поставит в курс дела правоохранительные органы. После этого потерпевшему позвонил якобы сотрудник прокуратуры и указал действия, которым нужно следовать далее.
Позже лжесотрудник банка сообщил, что нужно перевести все имеющиеся денежные средства на «безопасные счета». Туда елабужанин перевел 140 тысяч рублей. Затем под уже другим предлогом злоумышленники начали выманивать у него деньги, так, потерпевший отдал еще полмиллиона рублей.
В конечном итоге мужчина осознал, что попался на уловки мошенников и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Недавно у жительницы Нижнекамска мошенник под видом следователя похитил 250 тысяч рублей. А на прошлой неделе три жительницы Набережных Челнов отдали мошенникам, представившимся сотрудниками банка, 720 тысяч рублей.
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