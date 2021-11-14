Три жительницы Челнов отдали мошенникам около 720 тысяч рублей

Три жительницы Набережных Челнов 11 ноября в общей сложности отдали мошенникам 720 тысяч рублей, сообщает МВД по Челнам.



Мошенники действовали по стандартной и проверенной схеме: позвонили жертвам, представились сотрудниками безопасности банка и убедили, что мошенники хотят оформить кредит на их имя. Злоумышленники настаивали на переводе денег на безопасный счет — и жительницы автограда перевели деньги. Две челнинки сделали переводы онлайн, еще одна переводила деньги через банкомат.

МВД напоминает: если жителю сообщают о необходимости перевода денег «на безопасный счет», следует немедленно прекратить разговор и позвонить по номеру, указанному на обороте банковской карты. Персональные данные и номера карт следует сохранять в тайне.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани на прошлой неделе задержали 26-летнего подозреваемого в серии мошенничеств. Он работал по единой схеме преступления: находил объявления о продаже дорогостоящих вещей, встречался с продавцом, показывал фальшивый чек об оплате и забирал товар.

Маргарита Головатенко