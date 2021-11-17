Лжеследователь похитил у жительницы Нижнекамска 250 тысяч рублей

У жительницы Нижнекамска мошенник под видом следователя похитил 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В один из дней ей позвонили с неизвестного номера. Девушка представилась сотрудницей банка и рассказала, что от имени потерпевшей неизвестные пытаются взять кредит. «Сотрудница» сообщила, что с ней свяжется следователь, который объяснит детали.

Спустя время девушке позвонил мужчина, представившийся следователем Нижнекамска. Он сказал, чтобы та выполняла все указания сотрудницы банка, а позже пришла и написала заявление.



После этого девушке вновь позвонили из банка. На этот раз сотрудница заявила, что ей нужно оформить кредит и перевести денежные средства на безопасный счет. В этот же день потерпевшая оформила кредит на 250 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Звонившая добавила, что девушке нужно скачать мобильное приложение и перевести денежные средства на продиктованный номер. После выполнения операции «сотрудница» велела удалить приложение, а также номера банковских карт, на которые были перечислены денежные средства. Так якобы мошенники не смогут воспользоваться денежными средствами.

Девушка выполнила все указания мошенников. Звонившая пообещала, что завтра с ней свяжется следователь, но на следующий день девушке никто не позвонил. Она рассказала о случившемся родственникам, которые заявили, что это мошенники.

Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело по статье ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В Управлении МВД России по Нижнекамскому району проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению.

На прошлой неделе три жительницы Набережных Челнов отдали мошенникам, которые представились сотрудниками банка, 720 тысяч рублей.



Татьяна Леухина