Огни ночной Казани потянули на 700 миллионов

Ежемесячно будут обсуживаться 96 694 светоточки

Более 138 миллионов направят на содержание объектов наружного освещения Казани в 2022 году — то есть по 11,5 млн рублей на каждый месяц, выяснило «Реальное время». За эти деньги подрядчик, которого определят 1 декабря, должен обслуживать 96 694 светоточки ежемесячно по всей столице, вплоть до освещения в парках, дворах и на территории образовательных организаций.

Работы делятся на семь групп:

Техобслуживание и ремонт светильников наружного освещения — проверка крепления контактных соединений, протирка отражателя, корпуса и стекла, замена поврежденных, перегоревших или отработанных ламп и т.д. Техобслуживание и ремонт опор и воздушных линий наружного освещения — осмотр технического состояния линий электропередачи, очистка, замена и выправка опор, установка на них антивандальных устройств и нанесение антивандального покрытия и т.д. Техобслуживание и ремонт шкафов управления освещением — проверка исправности корпуса и пульта питания, очистка от грязи, проверка и смазка петель и замков двери, покраска, обновление надписи плакатов по технике безопасности и т.д. Техническое обслуживание и ремонт электросчетчиков — проверка их работы, осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб. Техническое обслуживание гирлянд и светодиодных конструкций — проверка крепления и контактных соединений, замена поврежденных гирлянд и светодиодных ламп, устранение обнаруженных неисправностей. Оперативно-диспетчерское обслуживание — участие в ликвидации аварий, поддержание оперативной связи с пожарной службой и другими организациями, допуск бригад к работе и т.д. Организация ремонта и обслуживания силовых трансформаторов и электротехнического оборудования — в том числе разработка планов ремонта, приемка и испытание вновь вводимого оборудования.

Для работ подрядчику понадобится более 4,5 тысячи опор, более 3,7 тысячи кронштейнов, более 66 тысяч обычных и энергосберегающих светильников, 6 тысяч натриевых ламп, более 100 километров проводов и кабелей. И все это нужно для обеспечения безаварийной эксплуатации объектов и бесперебойного функционирования конструкций.



Работа объектов наружного освещения г. Казани в 2022 году будет осуществляться по следующему графику:

Месяц Среднесуточное время освещения, час Январь 15.22 Февраль 13.33 Март 11.12 Апрель 8.35 Май 6.10 Июнь 4.46 Июль 5.33 Август 7.50 Сентябрь 10.20 Октябрь 12.44 Ноябрь 14.56 Декабрь 15.55

Причем в дни с особо тяжелыми метеорологическими условиями — в туман, метель, дождь, при пасмурной погоде — планируется включать освещение на 10 минут раньше, а отключать — на 10 минут позже.

Сумма обслуживания и количество светоточек ежегодно растут

В сумме за последние пять лет только обслуживание наружного освещения в Казани обходится более чем в 700 миллионов рублей. Ежегодно стоимость и число объектов увеличиваются — в 2017 году направили порядка 113 миллионов, которые пошли на 78 тысяч светоточек. В 2018 году ушло почти 115 миллионов — но уже на 80 с лишним тысяч точек. В 2019 году 117 миллионов потратили на обслуживание 81 тысячи световых объектов.

В 2020 и 2021 годах потратили по 125 миллионов — число светоточек выросло уже до 87 тысяч. То есть если сравнивать техзадание на следующий год, за 2021-й число объектов вырастет почти на 10 тысяч. По данным мэрии Казани на начало сентября, в столице РТ пока установили 5 926 новых светильников, а протяженность сетей освещения увеличилась на 175 км.



Недавно власти Казани объявили аукцион на проведение работ по повышению энергоэффективности сетей наружного освещения стоимостью 181,7 млн рублей. В рамках тендера нужно заменить светодиодными 4 365 светильников на улицах в Салмачах, Вознесенском, Радужном и еще четырех десятках городских поселков. При необходимости часть фонарей установят с элементами локальной автоматики. Кроме того, требуется установить автоматизированную систему управления наружным освещением с функциями автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСУНОиКУЭ). Она позволит вести дистанционный учет потребления, оповестит обслуживающий персонал об аварийных и иных отключениях.

Однако тендер сорвался по жалобе московского ООО «Международная светотехническая корпорация «Боос Лайтинг Групп» (ООО МСК «БЛ ГРУПП»). По данным президента компании Георгия Бооса, объявленный властями Казани открытый конкурс «проводится с нарушением требований действующего законодательства РФ».

Дарья Пинегина, фото: realnoevremya.ru