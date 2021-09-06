В Казани установили почти 6 тысяч новых светильников в этом году

Фото: Анна Сейтумерова

В Казани за текущий год установили 5 926 новых светильников. Так, протяженность сетей освещения увеличилась на 175 км, сообщает мэрия города.



Более 60 км сетей смонтировали в поселках. Программа по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах РТ охватила 27 поселков, включая Константиновку, Новую Вишневку, Салмачи, Залесный, Привольный.

Почти 700 новых светильников установили на улицах Лесной (Большие Дербышки), Серова, Хлебозаводской, по дороге от улицы Х. Такташ до Центра гребных вида спорта. Сети наружного освещения построили в новых скверах на озере Чайковом, в ЖК «Салават купере» и сквере им. Л. Толстого. На территориях образовательных учреждений установили 360 светильников и 235 опор.

Более 2 тысяч опор и 2,5 тысячи светильников установили в 430 дворах многоквартирных домов, в которых проводятся работы по благоустройству в рамках республиканской программы «Наш двор».

Работы выполнены на Большом казанском кольце от улицы Технической до улицы Магистральной, на автомобильной дороге от улицы Несмелова до ЖК «Серебряный бор» и на разворотном узле по Оренбургскому тракту. Светильники и опоры устанавливали в рамках реконструкции улиц Гладилова, К. Маркса и Большой Красной.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Более 30 км линий электроосвещения установили вдоль трассы М-7, проходящей под Казанью. Вдоль трассы установили более 1,4 тысячи оцинкованных опор, смонтировали почти 3 тысячи светодиодных светильников на протяженности 30,3 км.

Маргарита Головатенко