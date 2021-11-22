В России подтвердился 35 681 случай заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 35 681 случай заболевания коронавирусом, это наименьшее число с 24 октября. Всего заболевших по стране выявили 9 366 839 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 22 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 28 713 человеак, всего выздоровевших — 8 053 643 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 1 241 россиянина, всего от инфекции скончались 265 336 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России зафиксировали 36 970 случаев заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко