Глава Ростуризма попросила власти Египта проконтролировать проверку отелей после отравления туристов из России

Глава Ростуризма Зарина Догузова вчера провела телефонный разговор с министром по туризму Египта Халедом Эленани и обсудила вопросы обеспечения безопасности российских туристов во время отдыха на египетских курортах. Сообщается об этом на сайте Федерального агентства по туризму.

Разговор состоялся по инициативе России после недавнего случая в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде, где отравились более 40 российских туристов. Некоторым из них понадобилась госпитализация. Все обратившиеся за медпомощью туристы были застрахованы, и помощь им оказали. В настоящее время все они выписаны из больницы. Отель AMC Royal Hotel пока не принимает новых туристов. Ведется расследование причин случившегося. Российские туроператоры временно прекратили продажу туров в этот отель.

По итогам разговора с Эленани Догузова сообщила, что попросила его взять вопрос под личный контроль и инициировать вместе с санитарными службами страны проверку курортных отелей и общепита. На что тот ответил, что началась прокурорская проверка по делу.

Фото: pixabay.com

Напомним, что в минувшие выходные туристы из России отравились в четырехзвездочном отеле. Отель закрыли на неопределенный срок.

Дарья Акимова