40 российских туристов отравились в египетском отеле

В египетском курортном городе Хургада отравились 40 россиян. Это произошло в четырехзвездочном отеле, в результате чего его закрыли на неопределенный срок. С таким распоряжением выступила прокуратура по факту нарушения норм санитарной безопасности.

Из больницы уже выписали четырех туристов РФ, еще 36 продолжают лечение. Состояние пациентов удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. Пациентов планируют выписать уже завтра, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

В Генконсульстве РФ в Хургаде сообщили, что приезжих расселяют по другим гостиницам. Ведомство следит за ситуацией. Тем временем отелю, где произошло отравление, грозит закрытие с отзывом лицензии.

В мае сотни туристов из России пострадали в результате отравления в одном из отелей в Эмиратах. В их числе оказались и татарстанцы. 43-летняя жительница Набережных Челнов, которая летала на курорт с дочкой и племянницей, предположила, что в пятизвездочном заведении россияне отравились едой или водой на завтраке.

Диана Жиленкова