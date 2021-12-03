Казанский суд отпустил из СИЗО гендиректора «Электроприбора»

Фото: "Реальное время"

Сняли наручники сегодня с главы казанского завода «Электроприбор» Павла Шацких. Вахитовский райсуд Казани постановил освободить его под домашний арест, хотя следователи настаивали на продлении срока в СИЗО, передает из суда журналист «Реального времени».

Следователь УФСБ по РТ настаивал на продлении ареста сроком на три месяца. Представитель прокуратуры РТ был с ним солидарен.

Интересы обвиняемого на заседании представляли двое адвокатов.

Напомним, под стражей гендиректор казанского «Электроприбора» находился с 10 июня 2021 года. По версии ФСБ, Павел Шацких и зам по финансовым вопросам в «СТД-Радикс» Андрей Полшков с 2017 года похитили 446,2 млн рублей по 26 госконтрактам для нужд Минобороны, завышая закупочные цены на комплектующие от «СТД-Радикс», которые требовались для производства камер, используемых в многофункциональных беспилотников-«авиаразведчиков» Орлан-10, которые, в частности, применялись в Сирии.



Претензии Шацких не признает. По версии защиты, никаких хищений не было — все полученные в результате работы по контрактам средства расходовались в интересах предприятия — налоги, зарплата, обновление оборудования.

Сегодняшнее ходатайство следствия 7 ноября уже было удовлетворено Вахтовским судом в ином составе. Но 23 ноября Верховный суд РТ отменил это решение и вернул материал на пересмотр.

Как выяснило «Реальное время», поводом для такой позиции апелляционной инстанции стало определение вышестоящей инстанции в Самаре. Шестой кассационный суд общей юрисдикции признал незаконным июньское постановление райсуда Казани об избрании Шацких меры пресечения в виде содержания под стражей и утвердившее посадку апелляционное постановление ВС РТ.

Согласно определению Шестого КСОЮ, при рассмотрении ходатайства следователя ФСБ, суд первой инстанции, вопреки требованиям закона, фактически уклонился от рассмотрения вопросов — в какой сфере деятельности совершено инкриминируемое Шацких преступление, и нет ли обстоятельств, препятствующих посадке. Тогда как в материалах дела кассационные судьи усмотрели, что обвинение в мошенничестве по предварительному сговору напрямую связано с исполнением Шацких полномочий гендиректора в рамках госконтрактов с другой коммерческой организацией, и сделали вывод: «имеются основания полагать, что Шацких инкриминируют деяние в сфере предпринимательской деятельности».

В итоге, в кассации были отменены и постановление об избрании ареста Вахитовским райсудом, и постановление о признании этого его законным и обоснованным апелляционной инстанцией Верховного суда РТ. Но поскольку с тех пор меру пресечения обвиняемому гендиректору продлевали еще дважды самостоятельно изменить ему меру пресечения самарские судьи не могли.