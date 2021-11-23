Главное к утру: в Татарстане упал пассажиропоток, «Газпром» может прекратить подачу газа в Молдавию
«Реальное время» публикует подборку самых важных и интеерсных новостей на утро вторника, 23 ноября:
- В Татарстане пассажиропоток упал на 20—30% после первого дня системы QR-кодов на общественном транспорте. Замминистра транспорта республики Андрей Егоров предположил, что убытки, понесенные перевозчиками, возместят.
- Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц. Авторы инициативы считают, что установление запрета на распространение таких сведений в СМИ и интернете нужно для сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал политиков и журналистов, выступающих против запрета на упоминание национальностей преступников в СМИ. Альтернативным вариантом он предложил найти другую крайность — указывать национальность абсолютно всех преступников.
- «Газпром» подписал контракт с Молдавией при условии 100%-ной оплаты текущих платежей за газ, срок наступил 22 ноября. Компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки газа, если не получит платеж.
- Роскомнадзор обязал 13 зарубежных интернет-компании открыть офисы в России. В него попали 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами: Google LLC (в том числе YouTube), Apple Distribution, Meta Platforms, Inc. (Facebook, Instagram, WhatsApp), а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.
- Власти Татарстана утвердили порядок взимания платы за проезд платным автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения или платным участкам таких дорог. Оператору, который взимает плату за проезд, необходимо разместить на пунктах проезда информационные табло и в интернете полную и достоверную информацию об организации проезда. Ему нужно указать данные о стоимости проезда; схему платной дороги или платного участка; полное официальное наименование и адрес оператора; условия договора и порядок оплаты услуг и др. Размер платы оператор устанавливает самостоятельно.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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