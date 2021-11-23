Кадыров раскритиковал противников законопроекта о запрете указывать национальность преступников

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал политиков и журналистов, выступающих против запрета на упоминание национальностей преступников в СМИ. Альтернативным вариантом он предложил найти другую крайность — указывать национальность абсолютно всех преступников.



«К примеру, за девять месяцев этого года в России совершено более полутора миллиона преступлений, из них абсолютное большинство не кавказцами. Тысячи преступлений по всей России чуть ли не каждый день <…>. Сколько раз журналисты, болеющие за свободу слова, указали национальность преступника, его вероисповедание, место рождения или проживания?» — написал он в своем Telegram.

После этого он заявил, что призывы к свободе слова звучат, «только если в деле замешаны кавказцы»: «Если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок, называть каждого преступника. Покажите в этом случае вашу пресловутую свободу слова».

Накануне парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц. Авторы инициативы считают, что установление такого запрета нужно для сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ.

Маргарита Головатенко