В Госдуму внесли законопроект о запрете указывать в СМИ национальность преступников

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц. Текст появился в думской электронной базе.

Авторы инициативы считают, что установление запрета на распространение таких сведений в СМИ и интернете нужно для сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ.

Заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов выразил мнение, что законопроект о запрете упоминать национальность преступников в СМИ — своевременная и правильная инициатива, которая поможет сохранению мира и согласия в обществе. Позиция ДУМ РФ заключалась и заключается в том, что «у преступления нет национальности и нет вероисповедания», передает ТАСС его слова.

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступила против данного законопроекта. Глава комиссии Павел Гусев счел его противоречащим Конституции.