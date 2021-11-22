В Татарстане утвердили порядок взимания платы за проезд по платным дорогам
Власти Татарстана утвердили порядок взимания платы за проезд платным автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения или платным участкам таких дорог. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Оператору, который взимает плату за проезд, необходимо разместить на пунктах проезда информационные табло и в интернете полную и достоверную информацию об организации проезда. Ему нужно указать данные о стоимости проезда; схему платной дороги или платного участка; полное официальное наименование и адрес оператора; условия договора и порядок оплаты услуг и др. Размер платы оператор устанавливает самостоятельно.
В компании «Автодор» ранее сообщали, что участок нового строительства Дюртюли — Ачит протяженностью 274 км, как и 810 км трассы М-12 от Москвы до Казани, будет платным. При этом глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что информация о том, что трасса Москва — Казань — Екатеринбург будет платной, не соответствует действительности.
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