В Татарстане утвердили порядок взимания платы за проезд по платным дорогам

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана утвердили порядок взимания платы за проезд платным автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения или платным участкам таких дорог. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Оператору, который взимает плату за проезд, необходимо разместить на пунктах проезда информационные табло и в интернете полную и достоверную информацию об организации проезда. Ему нужно указать данные о стоимости проезда; схему платной дороги или платного участка; полное официальное наименование и адрес оператора; условия договора и порядок оплаты услуг и др. Размер платы оператор устанавливает самостоятельно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В компании «Автодор» ранее сообщали, что участок нового строительства Дюртюли — Ачит протяженностью 274 км, как и 810 км трассы М-12 от Москвы до Казани, будет платным. При этом глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что информация о том, что трасса Москва — Казань — Екатеринбург будет платной, не соответствует действительности.



Татьяна Леухина