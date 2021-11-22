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В четырех муниципалитетах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых

23:59, 22.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В четырех муниципалитетах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых
Фото: Максим Платонов (архив)

В четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели обязательную самоизоляцию для непривитых. Соответствующее постановление подписала губернатор региона Наталья Комарова.

Соблюдать режим самоизоляции обязаны граждане, проживающие в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (селе Леуши, поселке городского типа Луговой, поселке городского типа Междуреченский, поселке городского типа Мортка, поселке Мулымья).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Непривитые могут выйти из дома только на работу, в аптеку или к врачу за неотложной помощью, в магазин за продуктами, на прогулку в парк, чтобы вынести мусор, погулять с собакой около дома или навестить пожилых родственников, нуждающихся в помощи. Ограничения действуют с 22 ноября до 5 декабря.

Исключение сделано для вакцинированные от COVID-19 и переболевших — при наличии QR-кода или другого документа, выданного врачом.

Таким образом, Югра стала первым российским регионом, который ввел обязательную самоизоляцию для непривитых.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сегодня заявил, что пандемия COVID-19 завершится, когда у 70—75% населения будет необходимое количество антител.

Татьяна Леухина
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