Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19 завершится, когда у 70-75% населения будет необходимое количество антител. Сейчас темпы вакцинации следует увеличить, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Тогда эпидемический процесс будет самозатухающим, а не разгорающимся, коим он является в настоящее время, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Темпы вакцинации необходимо увеличить в 3-4 раза, заявил он.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России полностью привились первым компонентом 66 400 393 человек, вторым — 58 713 240 человек. Уровень коллективного иммунитета достигает 50,2%.

Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко выразила мнение, что заболеваемость коронавирусом может снизиться к Новому году из-за роста вакцинации. В начале ноября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что для достижения коллективного иммунитета от коронавируса надо привить еще 22 млн россиян и ревакцинировать 9 млн.



Татьяна Леухина