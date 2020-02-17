Жительница Альметьевска получила 4,5 года после двух попыток продать ребенка

Уроженка Киргизии Барнохон кызы Расулжан, жившая в Альметьевске, признана виновной по статье УК РФ «Торговля людьми в отношении несовершеннолетнего». Преображенский суд Москвы приговорил ее к 4,5 года лишения свободы.

Впервые она решила продать дочь, которую она вынашивала, в 2017 году, передает ТАСС. Она связалась с покупателями из Москвы, но потом передумала.

Однако жительница Татарстана вернулась к этой мысли в 2019 году, когда вновь забеременела. Она переехала в Москву, в феврале 2019 года родила девочку и проживала в специально снятой для них квартире с новорожденной дочерью еще месяц до момента сделки. После получения денег ее задержали правоохранители.