В РТ защитили права инвалида, которому перестали выплачивать пособие за несчастный случай на производстве

Фото: Максим Платонов (архив)

Прокуратура Балтасинского района Татарстана защитила права местного жителя, получившего тяжелую травму в результате несчастного случая на производстве. Проверка началась после обращения 41-летнего инвалида второй группы. Он пожаловался на нарушение трудовых прав.



Летом 1996 года 17-летний помощник комбайнера занимался уборкой гороха в поле колхоза «Якты юл». Во время заправки радиатора комбайна водой левую ногу молодого человека зажало между шкивом двигателя и ходовым ремнем. В результате поврежденную конечность ампутировали.



Фото: realnoevremya.ru

Несчастный случай не отнесли к работе на производстве, однако пострадавший ежемесячно получал материальное пособие от предыдущего руководителя. Но вместе с реорганизацией колхоза выплаты прекратились, и мужчина обратился в прокуратуру.



В результате проверки ведомство подтвердило, что несчастный случай произошел на производстве. Чтобы защитить права инвалида, прокуратура обратилась в Балтасинский районный суд с соответствующим заявлением. Требования ведомства удовлетворили.



Сегодня в Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего. По предварительным данным, он устанавливал окна на 10-метровой высоте, во время работ по неизвестным причинам сорвался вниз и от полученных травм скончался на месте.

Диана Жиленкова