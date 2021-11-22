В Казани рабочий упал с высоты, устанавливая окна

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего. Об этом сообщили в Следственном комитете по РТ.

Сообщается, что 20 ноября на территории котельной по улице Родины в Казани было обнаружено тело 36-летнего монтажника субподрядной организации с признаками падения с высоты. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Фото: realnoevremya.ru

По предварительным данным, мужчина устанавливал окна на 10-метровой высоте. По невыясненной причине он сорвался вниз. От травм он скончался на месте. Расследование уголовного дела продолжается.

В сентябре в Казани возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении дома.

Ольга Шагиева