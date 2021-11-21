Кремль призвал НАТО прекратить провокации у российских границ

Фото: пресс-служба Минобороны России

Для того, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада, НАТО следует прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— НАТО необходимо прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры в сторону наших границ. Соединённые Штаты, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ, — передает RT слова представителя Кремля.

Фото: ru.wikipedia.org / tataquax from Japan

Также Песков допустил возникновение провокации на фоне публикации зарубежных СМИ о якобы готовящемся вторжении на Украину.

На этой неделе на расширенном заседании коллегии МИД в четверг президент России Владимир Путин заявил, что действия западных стран в Черном море выходят за рамки — стратегические бомбардировщики летают на расстоянии 20 км от государственной границы.



Татьяна Леухина