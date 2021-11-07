Шойгу: Россия следит за кораблями США в Черном море
Российские военные следят за военными кораблями США в Черном море. Они не должны допускать провокаций с их стороны, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
На прошлой неделе в акваторию Черного моря зашел американский эсминец «Портер», а в начале этой — флагман Шестого флота «Маунт Уитни». Тогда сообщалось, что ВМС США и силы НАТО начинают в регионе совместные операции.
По мнению Шойгу, США в очередной раз пытаются проверить, «насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны». И американцы не одиноки в таких проверках и в таких походах, рассказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
В середине октября в Японском море американский эсминец попытался нарушить российскую границу близ Владивостока.ОбществоВластьПромышленностьОПК
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