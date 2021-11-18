Путин возмутился полетом бомбардировщиков НАТО в 20 км от границ России

Действия западных стран в Черном море выходят за рамки — стратегические бомбардировщики летают на расстоянии 20 км от государственной границы, заявил на расширенном заседании коллегии МИД в четверг президент России Владимир Путин.



Глава государства подчеркнул, что России не нужны конфликты с Западом, однако там, по его словам, довольно поверхностно относятся к предостережениям России и словам о красных линиях.

Путин выразил обеспокоенность увеличивающимся количеством мировых конфликтов. «К сожалению, количество конфликтов, кризисных ситуаций в мире множится, требует все большего внимания и оперативного реагирования», — приводит его слова ТАСС.

Фото: kremlin.ru

В начале ноября в Минобороны РФ сообщили, что черноморский флот России контролирует действия американских кораблей в Черном море.

Маргарита Головатенко