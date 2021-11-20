Россияне раскупили почти все новогодние туры на Мальдивы

Россияне раскупили почти все новогодние туры на Мальдивы — в текущем году на это направление отмечается повышенный спрос, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).



В целом направление пользовалось у туристов популярностью всегда, особенно в новогодние праздники. На 2022 год оно стало одним из самых востребованных направлений в Новый год.

Как рассказала директор по маркетингу и развитию бизнеса Club Med в России Валерия Заруднева, оба курорта компании полностью забронированы — с 25 декабря по 10 января мест нет практически ни в одной категории номеров.

В целом по итогам года продажи туроператоров в этом направлении показали рост в 8—10 раз по сравнению с 2019 годом.

Фото: realnoevremya.ru

Вместе с тем туроператоры заявили о падении спроса на поездки по России после сообщений о возможном введении QR-кодов на транспорте с 1 февраля 2022 года.

Маргарита Головатенко