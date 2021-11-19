В Казани в некоторых поселках Приволжского района почти на сутки отключат воду

23 ноября в Казани отключат водоснабжение в нескольких поселках Приволжского района. Причиной стали работы по подключению водопровода. Об этом сообщили в мэрии города.

Воды не будет до 6:00 24 ноября в домах поселков Новое Победилово, Отары и Старое Победилово. Водоснабжение отключат и в административных зданиях на ул.Алебастровая, ул.Поперечно-Отарская и ул.Южно-Промышленная. С полным списком домов можно ознакомиться на сайте исполкома.

Фото: kzn.ru

Вчера временно без водоснабжения остались некоторые дома в Приволжском районе Казани. К ним относятся здания на улицах Шарифа Камала, Сайдашева, Тинчурина и Фаткуллина. Причиной стали работы по подключению водопровода.

Диана Жиленкова