В домах Приволжского района Казани отключат воду в четверг

В четверг, 18 ноября, некоторые дома в Приволжском районе Казани останутся без воды. Это связано с работами по подключению водопровода.

С 9:00 до 23:00 воды не будет по адресам:

ул. Шарифа Камала, 2, 3, 3а, 4 (общежитие), 5, 6, 8, 11/38, 12 (больница), 13, 15, 19, 19а, 19б, 21, 21/1, 23,

ул. Сайдашева, 11, 12 корп. 1, 3 (вуз); 13, 15, 19, 21, 25, 30, 30 корп. 1, 2, 3, 5; 30/2, 32, 33, 34а, 35/1, 36, 36 корп. 1, 2; 37, 37а, 39а, 75,

ул. Тинчурина, 31 корп. 4,

ул. Фаткуллина, 2 корп.1; 14, 14/1, 16, 18, 19, 20а, 20в, 22, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34.

Автоцистерны будут выезжать согласно заявкам, которые можно оставлять по телефону +7 (843) 231-62-60, сообщается на сайте мэрии Казани.

Завтра утром водоснабжение подадут в некоторых домах Советского района Казани. Временные неудобства были связаны с подключением двух водопроводов.

