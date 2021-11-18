Для нового тепловода в Казани изымут садовые участки и построят насосную станцию

Тепловод охватит два района

В Казани по территориям сразу двух районов: Приволжского и Советского — пройдет новый магистральный тепловод №5. Общественные обсуждения по проекту строительства продлятся до 23 декабря. Тепловод пройдет по улицам Аделя Кутуя, Даурской, Рихарда Зорге, Карбышева, Курчатова, Комарова, Оренбургскому тракту до улицы Технической . Общая площадь зоны планируемого размещения объекта — 65 602 кв. м.

Источник: kzn.ru

Проект строительства поделили на несколько участков:

Участок тепловода от забора Казанской ТЭЦ-1 до опоры ОП-10 (т.А), протяженность трассы по нему составит 288,8 м;

Участок от опоры ОП-10 (т.А) до опоры ОП-10/2 (т.Б), протяженность трассы — 538,3 м;

Участок тепловода от опоры ОП-10/2 (т.Б) до здания повысительной насосной станции (ПНС-6), протяженность трассы по данному участку — 2477,9 м;

Строительство ПНС-6 — ее планируется возвести между Оренбургским трактом и проспектом Универсиады в районе Танкового кольца Казани;

Участок тепловода от здания ПНС-6 до перспективной территории застройки, ограниченной улицами Аделя Кутуя, Бухарской, Родины, Гвардейской. Протяженность трассы — 3609,6 м.

— В период эксплуатации проектируемый трубопровод при работе в штатном режиме не будет являться источником воздействия на атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, почвенный покров, поэтому предлагаемые мероприятия включают мониторинг технического состояния магистрального трубопровода, — следует из проекта.

Для строительства теплотрассы власти планируют изъять 21 садовый участок в СНТ «Любитель». Это участки 1, 1а, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10б,11, 11а, 12а, 13а, 14, 15а, 16, 17, 18а, 19б, 20.

Источник: kzn.ru

Тепловод — часть развития территории в районе Вознесенского тракта

Проект планировки и межевания территории для строительства этого тепловода власти Казани постановили вынести в начале ноября. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина рассказывала, что в дальнейшем он позволит равномерно загрузить мощности «Татэнерго» и увязать развитие территории в районе Вознесенского тракта.

Тогда же стало известно, что в границах улиц Родины, Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя в Советском районе Казани хотят построить 11 жилых комплексов на 851 тыс. кв. м жилья. В них смогут жить до 38 тысяч человек. На их территории будут 6 школ, 14 детских садов, поликлиника. Кроме того, к участку Вознесенского тракта прилегает часть территории жилого комплекса «Седьмое небо».



Строительство первого этапа Вознесенского тракта стартовало в августе этого года. Строители проложат дорогу от улицы Гвардейской до проспекта Победы шириной 13—17 метров по 3 полосы в каждую сторону. Заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев отмечал, что помимо строительства путепроводов, большой объем работ проводится по выносу инженерных коммуникаций, переустройству сетей ливневой канализации, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и связи.



Татьяна Леухина