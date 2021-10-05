При строительстве трассы М-12 «Москва — Казань» археологи обнаружили крупное поселение бронзового века

При строительстве трассы М-12 «Москва — Казань» возле села Акузово в Нижегородской области археологи обнаружили крупное поселение бронзового века. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Instagram.

Всего с начала строительства автодороги М-12 ученые обследовали более 180 тысяч квадратных метров и нашли 25 объектов археологического наследия.

Археологи собрали значительную коллекцию артефактов: кремневые орудия, лепную керамику (около 150 целых сосудов и более 40 тысяч фрагментов керамики), изделия из бронзы, сообщает пресс-служба «Автодора».

В конце мая у села Малое Окулово Нижегородской области, рядом с руслом реки Оки, в рамках подготовки территории к строительству трассы М-12 обнаружили стоянки древних людей — охотников и рыболовов, которые кочевали за добычей.