На российские стройки могут привлечь до 180 тыс. заключенных

180 тыс. заключенных могут привлечь для работ на строительных площадках в России. "180 тысяч рабочих рук — это довольно много, и даже если 20-30% из них мобилизуем, то это уже неплохо», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.



По его словам, подобный опыт уже испробован в ряде регионов — заключенные привлекаются для работ на стройках и получают зарплату. А решение о такой работе заключенные должны принять добровольно, ответил заместитель председателя правительства РФ. Их могут привлечь для работ на тех стройплощадках, где есть дефицит рабочей силы — Восточный полигон, БАМ, Транссиб, а также дорожное строительство.

— Мы можем привлекать только тех, кто имеет возможность к принудительным работам, то есть не все статьи могут быть привлечены к работам, — цитирует Хуснуллина "Интерфакс".



Фото: realnoevremya.ru

Заключенных уже начали привлекать на стройки в Москве и Подмосковье.