Цена «квадрата» жилья в Казани достигла 108,8 тысячи рублей — это много или мало?

Казань заняла пятое место в рейтинге российских городов с самыми высокими ценами на все виды жилья по итогам октября. Средняя цена квадратного метра в столице Татарстана равна 108,8 тысячи рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Росбанка».

Первые четыре места занимают Москва (271,5 тысячи), Сочи (220 тысяч рублей), Санкт-Петербург (172,5 тысячи рублей) и Владивосток (146,4 тысячи рублей). Также в число самых дорогих городов для покупки недвижимости попали Нижний Новгород, Уфа, Красноярск, Воронеж и Пермь.

В список лидеров по стоимости на первичном и вторичном рынках жилья входят одни и те же регионы — Москва, Сочи, Красногорск, Санкт-Петербург, Владивосток, Севастополь, Казань, Благовещенск.

Фото: Максим Платонов

108,8 тысячи рублей — это:

$1499, или €1318, по курсу ЦБ на сегодня.

или по курсу ЦБ на сегодня. На 14,6 тысячи больше, чем цена «квадрата» в начале 2021 года — тогда она оценивалась в 94,2 тысячи рублей.

— тогда она оценивалась в 94,2 тысячи рублей. Две средние зарплаты в Казани в 2021 году — в столице РТ среднее предложение за 8 месяцев текущего года превысило отметку в 54 тысячи рублей.

— в столице РТ среднее предложение за 8 месяцев текущего года превысило отметку в 54 тысячи рублей. В 1,8 раза больше, чем утвержденная Минстроем России средняя стоимость квадратного метра жилья по Татарстану — на четвертый квартал 2021 года она равна 59,9 тысячи рублей.

— на четвертый квартал 2021 года она равна 59,9 тысячи рублей. На 162,7 тысячи рублей меньше цены за кв. метр в Москве — российская столица на первом месте рейтинга с 271,5 тысячи рублей.

— российская столица на первом месте рейтинга с 271,5 тысячи рублей. Более чем в два раза подорожал квадратный метр жилья в Казани за 10 лет — в декабре 2011 года цена составляла 50,9 тысячи рублей.

— в декабре 2011 года цена составляла 50,9 тысячи рублей. На эти деньги можно почти 5 месяцев снимать жилье в столице Татарстана — в октябре средняя стоимость арендной квартиры в Казани составила 22 тысячи рублей в месяц.

— в октябре средняя стоимость арендной квартиры в Казани составила 22 тысячи рублей в месяц. Приблизительно за такую сумму можно снять квартиру в казанском ЖК «Вишневый сад» — аренда трехкомнатной квартиры здесь обойдется в 110 тысяч рублей.

— аренда трехкомнатной квартиры здесь обойдется в 110 тысяч рублей. Такую же сумму тратят в год россияне на содержание личного автомобиля — согласно исследованиям «СберМаркета» и «СберАвто», в среднем это 108 тысяч рублей.

Дарья Акимова