Средняя стоимость арендной квартиры в Казани составляет 22 тысячи рублей в месяц

Фото: Максим Платонов

В Казани показатели спроса на аренду квартир увеличились на 5% по сравнению с прошлым годом, отметили эксперты сайта «Авито. Недвижимость». За квартал спрос увеличился в 1,7 раза.

Предложение арендных квартир в столице Татарстана за год уменьшилось на 35%. Наиболее заметную динамику спроса по сравнению с III кварталом прошлого года аналитики зафиксировали в Санкт-Петербурге и Тюмени (рост в 1,5 раза), а также в Волгограде рост составил 47%.

Фото: Максим Платонов

56% россиян ищут однокомнатные квартиры, двухкомнатные — 28%, а студии хотят найти 10%. В среднем по РФ стоимость аренды квартиры в III квартале этого года выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20 870 рублей. В Казани средняя стоимость арендной квартиры в III квартале составляет 22 тыс. рублей за месяц — за год она выросла на 38%.

В августе аналитики подсчитали, что в Казани по итогам второго квартала спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 44% — это на 12% больше, чем в предыдущем квартале.

Алексей Нечаев