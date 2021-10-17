Исследование: в Набережных Челнах цены на жилье с начала года выросли больше, чем в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах стоимость жилья с начала 2021 года выросла больше, чем в Казани. Если в автограде ценник увеличился почти на 17%, то в столице Татарстана только на 10,5%, сообщает РБК со ссылкой на исследование ЦИАН.

В январе цена 1 кв. метра жилья в Челнах составляла 57,1 тыс. кв. метров, то в октября она достигла 66,8 тыс. рублей. Динамика составила 16,8%.

В Казани стоимость одного «квадрата» оценивалась в начале 2021-го в 94,2 тыс. рублей. В октябре она уже достигла отметки в 104,1 тыс. рублей.

Наибольшую динамику роста цен на жилую недвижимость с начала года продемонстрировали Сочи, Кемерово и Рязань. В том-5 по этому показателю вошли также Новокузнецк и Пенза.

Фото: realnoevremya.ru

По подсчетам ЦИАН, в Казани в сентябре средняя стоимость вторичной недвижимости выросла по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 20%. Цена за один квадратный метр достигла 103,6 тыс. рублей, в то время как в сентябре 2020-го она составляла 86,5 тыс. рублей.



Татьяна Демина