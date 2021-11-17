В Хабаровском крае с 1 декабря вводятся QR-коды на внутренних авиалиниях
В Хабаровском крае QR-коды вводятся на внутренних авиалиниях с 1 декабря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Участники местного оперштаба решили ввести использование кодов, не дожидаясь федеральных распоряжений. Помимо этого, Минздраву края поручено проработать запуск поезда «Здоровье» для вакцинации жителей отдаленных поселков.
Также в Хабаровском крае вводится обязательная вакцинация для людей старше 60 лет и вахтовых рабочих.
Минтранс России рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте уже в текущем году. Об этом рассказал замглавы ведомства Кирилл Богданов.
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