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В Хабаровском крае с 1 декабря вводятся QR-коды на внутренних авиалиниях

11:00, 17.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Хабаровском крае с 1 декабря вводятся QR-коды на внутренних авиалиниях
Фото: Максим Платонов

В Хабаровском крае QR-коды вводятся на внутренних авиалиниях с 1 декабря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Участники местного оперштаба решили ввести использование кодов, не дожидаясь федеральных распоряжений. Помимо этого, Минздраву края поручено проработать запуск поезда «Здоровье» для вакцинации жителей отдаленных поселков.

Также в Хабаровском крае вводится обязательная вакцинация для людей старше 60 лет и вахтовых рабочих.

Фото: realnoevremya.ru

Минтранс России рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте уже в текущем году. Об этом рассказал замглавы ведомства Кирилл Богданов.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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