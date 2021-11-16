За последние сутки в России выявили 36 818 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 36 818 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране COVID-19 заразились 9 145 912 человек.

По данным федерального оперштаба, выздоровели 7 846 448 россиян, в том числе 34 161 за последние сутки. Коронавирус унес жизни еще 1240 заболевших, всего умерли 257 837 граждан РФ.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки проведено 370 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 939 126 человек.

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Диана Жиленкова