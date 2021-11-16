За последние сутки в России выявили 36 818 новых случаев заражения COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 36 818 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране COVID-19 заразились 9 145 912 человек.
По данным федерального оперштаба, выздоровели 7 846 448 россиян, в том числе 34 161 за последние сутки. Коронавирус унес жизни еще 1240 заболевших, всего умерли 257 837 граждан РФ.
За последние сутки проведено 370 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 939 126 человек.
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