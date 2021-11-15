В Нижнекамске рассказали о новом подходе к уборке снега

В Нижнекамске снегоуборочную технику привели в полный режим боевой готовности. Схему уборки в этом году изменили — теперь управляющие компании будут отвечать и за внутриквартальные хозяйства.



Площадь обслуживания МУП «Кпб» — порядка 2 млн кв. м, у УК — порядка 630 тыс. кв. м., — прокомментировал и.о. руководителя Исполкома Нижнекамска Максим Санков.



Чтобы МУП убирало основные магистрали эффективнее, в этом году нагрузку перераспределили. На 19 участках магистральной дороги в городе появятся знаки, запрещающие остановку и парковку, поскольку автомобили в этих местах часто мешают работе спецтехники.

Уборку снега активно обсудили в Набережных Челнах и Казани. Подробнее — в репортаже ТНВ.

В Казани в ночь на 16 ноября для очистки улиц от снега задействуют 33 дорожных рабочих и 157 единиц спецтехники, включая 63 комбинированные дорожные машины (КДМ), 60 тракторных щеток, восемь самосвалов, 23 фронтальных погрузчика, 3 МКСМ «Барсик» и др.

Маргарита Головатенко