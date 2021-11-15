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На уборку казанских улиц ночью выйдут 157 единиц техники

19:54, 15.11.2021
На уборку казанских улиц ночью выйдут 157 единиц техники
Фото: kzn.ru

В Казани в ночь на 16 ноября для очистки улиц от снега задействуют 33 дорожных рабочих и 157 единиц спецтехники, включая 63 комбинированные дорожные машины (КДМ), 60 тракторных щеток, восемь самосвалов, 23 фронтальных погрузчика, 3 МКСМ «Барсик» и др.

На улицах будут работать роторы и грейдеры. В городе осуществят сыпка и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток.

Казанцев просят не парковать машины вдоль проезжей части, поскольку они могут помешать работе спецтехники.

За четыре дня в Казани выпало 25% месячной нормы осадков. Для предотвращения гололедицы 11 ноября перед снегопадом дорожные службы провели превентивную обработку опасных участков. Реагентами посыпали мосты, транспортные развязки, спуски, подъемы и перекрестки.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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