Некоторые дома Советского района Казани останутся без воды 16 ноября

Во вторник, 16 ноября, в ряде казанских домов ожидается отключение воды, сообщает мэрия города.

Почти на сутки, с 9:00 16 ноября до 6:00 17 ноября, водоснабжение отключат в следующих домах Советского района:

ул. Карбышева, 46, 50/1, 50 корп.1,

ул. Комарова, четные номера домов от №2/3 по №24 ,

ул. Курчатова, кроме домов 17 и 19,

ул. Латышских Стрелков, 19, 39, 39а, 41а, СНТ «Любитель», дома 3 и 4.

Отключение воды связано с подключением двух водопроводов. МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Заявку на размещение автоцистерн с водой можно подать по телефону +7 (843) 231-62-60.

Фото: kzn.ru

На днях жители Юдино из-за аварии сетей МУП «Водоканал» на улице Завокзальной остались без холодной воды. Водоснабжение на сетях восстановили в тот же день.

Маргарита Головатенко