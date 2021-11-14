В Юдино жители остались без холодной воды из-за аварии на сетях МУП «Водоканал»

Жители Юдино из-за аварии на сетях на сетях МУП «Водоканал» на улице Завокзальная остались без холодной воды. Об этом сообщили в администрации Кировского и Московского районов Казани.

Аварию обещают устранить до 15.00. Жителей просят отнестить к ситуации с пониманием.

Заявки на подвоз воды принимаются по телефону 231-62-60.



15 октября в поселке Юдино отключали воду в связи с работами по прокладке нового участка водопровода. Без воды оставались жители 149 многоквартирных домов.



Ольга Шагиева