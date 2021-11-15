В Челнах произошел пожар в жилом доме

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В Набережных Челнах произошел пожар в 11-м подъезде жилого дома 38/05, в одной из квартир на третьем этаже, сообщает МЧС по РТ.

Очевидцы сняли кадры, на которых видно, как с третьего этажа жители что-то выбрасывают. Люди кричат, что на одном из этажей в доме выбило стекла.

Пожарных вызвали в 17.25, в 17.45 горение локализовали. Площадь пожара составила 3 кв. м, горели б/у вещи на кухне. В происшествии никто не пострадал.

В субботу вечером в селе Нижнее Якеево Азнакаевского района загорелся деревянный дом. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Когда спасатели разбирали сгоревшие и обрушившиеся конструкции, они нашли тело мужчины 1970 года рождения.

Маргарита Головатенко