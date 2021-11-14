В Азнакаевском районе Татарстана на пожаре погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В субботу вечером в селе Нижнее Якеево Азнакаевского района загорелся деревянный дом. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Когда спасатели разбирали сгоревшие и обрушившиеся конструкции, они нашли тело мужчины 1970 года рождения. ГУ МЧС РФ по РТ сообщает, что по предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Напомним, вечером 12 ноября в Бавлах на пожаре погибли мальчик 2017 года рождения и мужчина 1971 года рождения. Причины трагедии выясняются.

Людмила Губаева