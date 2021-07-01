Магдеев заявил, что власти Челнов заинтересованы в сотрудничестве с НЕФАЗом

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что власти города интересует сотрудничество с НЕФАЗом как с дочерним предприятием КАМАЗа. Об этом он сказал после посещения предприятия.

Магдеев заявил, что был «приятно удивлен», посетив предприятие. И хотя исполком заинтересован в развитии завода КАМАЗ, отдавать ему предпочтение в закупках он не может.

«У нас есть возможность приобрести через аукцион на 234 млн новые автобусы. Количество зависит от того, кто какую цену даст, аукцион открытый. Любой производитель имеет право заявиться со своим продуктом. И я думаю, что в числе потенциальных претендентов, которые могут поставлять свою продукцию, есть и НЕФАЗ», — сказал Магдеев.



Напомним, что челнинская мэрия не смогла решить конфликт с КАМАЗом, возникший из-за долгов по лизинговым платежам за электробусы. В итоге производитель забрал машины, что вызвало в городе транспортный коллапс. На время большие автобусы заменили маршрутки. Через несколько месяцев Набережным Челнам передали на безвозмездной основе 40 автобусов ЛиАЗ от правительства Москвы.

Ольга Плешкова