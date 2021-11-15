Минэкономики Татарстана изменило правила получения микрозайма для самозанятых

Фото: Максим Платонов

Минэконом Татарстана поддержит начинающих самозанятых республики, изменив условия получения микрозайма «Самозанятые». Об этом сообщается на сайте министерства.

С 1 ноября 2021 года получить микрозаймы смогут те физические лица, которые зарегистрировались как самозанятые не больше одного месяца назад. Ранее на льготное финансирование могли претендовать только самозанятые, ведущие деятельность от шести месяцев.

Микрозаем можно получить на любые обоснованные заемщиками затраты, необходимые для осуществления своей деятельности. Приоритетными являются проекты женщин до 35 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в Минэкономики РТ рассказали, какие отрасли предпринимательства могут получить микрозаймы под 1% годовых. Получить их могут те, у кого бизнес попал под антиковидные ограничения и не охвачен федеральными мерами поддержки.





Дарья Акимова