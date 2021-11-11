В Минэкономики РТ сообщили, какие отрасли предпринимательства могут получить микрозаймы под 1% годовых

Фото: Максим Платонов

В Минэкономики Татарстана сообщили, какие отрасли предпринимательства могут получить микрозаймы под 1% годовых. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Министерство подготовило меру поддержки для предпринимателей республики в условиях действия ограничительных мероприятий. Это микрозаем под 1% годовых. Получить его могут те, у кого бизнес попал под антиковидные ограничения и не охвачен федеральными мерами поддержки. Сумма займа составит до 1 млн рублей и действует при условии сохранения не менее 90% численности рабочих мест.

Микрозаем могут получить предприниматели сферы торговли, ИП в гостиничном бизнесе, не имеющие наемных работников, организации сфер развлечений, отдыха, спорта и представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные с марта по июль 2020 года. Полный список опубликован на сайте Минэкономики.

Подать заявку можно с 1 ноября по 30 декабря 2021 года в Фонде поддержки предпринимательства РТ по адресу: Казань, Петербургская 28, 1-й этаж.

Фото: Максим Платонов

Подробнее о том, как в Татарстане поддержат пострадавших от ковидных ограничений предпринимателей, — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова