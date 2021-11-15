Что покупали казанцы в распродажу «11.11» и чем топ отличается от федерального

Жителей Казани на AliExpress интересовали ювелирные украшения и женское белье

Казанцы стали одними из самых активных участников распродажи «11.11». Согласно исследованию «AliExpress Россия», которое есть в распоряжении «Реального времени», столица Татарстана заняла седьмую строчку в списке городов России по этому показателю, опередив Ростов-на-Дону, Самару и Уфу.

Чаще всего жителей интересовали ювелирные украшения, аксессуары для мобильных телефонов, товары для рукоделия, товары для праздников, женское белье. Однако не одна из категорий не прошла в топ-5 по обороту. В этот рейтинг вошли более дорогостоящие товары — мобильные телефоны, техника для уборки дома, ноутбуки, портативная аудио- и видеотехника, домашняя аудио- и видеотехника.

Лидером по продажам стал смартфон POCO M4 Pro, еще один гаджет от этой компании — X3 Pro — расположился на пятой строчке. Места со второго по четвертое заняли беспроводные наушники от Apple, AirPods 2, телевизор LG 43 и еще один смартфон — Xiaomi Redmi 9A. В прошлом году топ-5 был такой — смартфоны Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi POCO X3, iPhone 11, iPhone XR и ноутбук Honor MagicBook Pro.

Фото: Максим Платонов

Что покупали казанцы на других маркетплейсах

Рейтинг интернет-магазина Ozon, в котором татарстанцы потратили в распродажу 167 млн рублей, несколько отличается. Здесь в топе 5-литровый гель для стирки, заварочный чайник, тонометр и средство для педикюра. Самый дорогой заказ татарстанца — на 134 тысячи рублей — состоял аж из 220 товаров. При этом в этом году в Татарстане увеличился спрос на игры и консоли, товары для туризма, охоты и рыбалки, для красоты и здоровья, а также различные товары для автомобилей.

По данным другого маркетплейса родом из Татарстана, но с корнями из AliExpress, KazanExpress, 11 ноября покупатели сделали на нем 142 244 заказа. За сутки они купили 608 тысяч товаров и потратили 105 миллионов рублей. Чаще всего покупали смартфоны и другую электронику, средства для макияжа и уходовую косметику. На третьем месте — товары для дома и аксессуары.

Фото: Максим Платонов

В России продукты питания стали заказывать на 9041% чаще, в топе — чипсы со вкусом краба

В целом продажи товаров на платформе «AliExpress Россия» составили 33,3 миллиарда рублей, тогда как в прошлом году этот показатель был более чем на 10 миллиардов меньше — 19,3 миллиарда. Россияне в итоге совершили 25,6 млн заказов, самыми активными были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

Общий ассортимент, представленный на распродаже «11.11», превысил 209 млн товаров, из которых 15,2 млн единиц — российского производства. Больше всего число российских продавцов и товаров росло в категориях «еда», «электроника», «товары для праздников и свадеб», «товары для животных» и «нижнее белье».

По количеству заказов лидируют товары для дома и сада, электроника, товары для красоты и здоровья, ювелирные изделия, аксессуары и запчасти для автомобиля, инструменты, спортивные товары и одежда. Больше всего спрос — аж на 9041% — вырос на продукты питания, далее идут чистящие средства и средства для уборки (314%), товары для животных (79%), детская еда (134%), мебель (99%), товары для мотоциклов (90%) и товары для дома (87%).

Если пройтись по отдельным товарам, то рейтинг возглавила бумага А4, за которой идут кашемировые нитки для вязания, пробка для ванной, смартфон Xiaomi Redmi 9A, разноцветный бисер для плетения, Samsung Galaxy a03s 32GB, таблетки для посудомоечной машины, накладные ресницы, шнурки без необходимости завязывания, чипсы Lays с крабом.



Дарья Пинегина