Во Всемирный день шопинга кошельки татарстанцев худели в 5 раз интенсивнее, чем в 2020 году

Ozon стартовал десятью парами мужских носков, Wildberries распродавал кресла на пресейле, KazanExpress усилил склад и службу поддержки

Первой покупкой «11.11» на Ozon стали 10 пар мужских носков

Сегодня завершается первая в этом году мегараспродажа на российских и зарубежных электронных торговых площадках. АliExpress закрыл свою традиционную распродажу, стартовавшую в четверг, уже в 11.00, но у пользователей отечественных маркетплейсов еще есть шанс купить товар со скидкой. Так, на Ozon распродажа проходит и весь сегодняшний день.

Запасливые покупатели собирали свои заказы заранее: в ожидании распродажи они более 4 млн раз положили в корзины самые популярные товары из акционного ассортимента. Скидки на них доходили до 85—90%. В этом году акция «11.11» стала рекордной для Ozon — уже в первый час ее проведения клиенты делали 5 тысяч заказов в минуту. Как результат, к 10 часам утра оборот площадки превысил прошлогодний показатель.

Первой покупкой на Ozon 11 ноября стали 10 пар мужских носков. Но первый не значит самый популярный. А чаще всего покупали товары повседневного спроса и косметику. В топе — тушь для ресниц, средство для педикюра, антивозрастные патчи, арахисовая паста и зерновой кофе.

Самый ходовой товар для татарстанцев — гель для стирки

Ozon уже посчитал затраты жителей регионов России в день мегараспродажи. Например, татарстанцы потратили на Ozon более 167 млн рублей — в 5 раз больше, чем в прошлом году. В 5 с половиной раз выросло и количество заказов.

Топ товаров на Ozon среди жителей Татарстана отличается от федерального: в нем 5-литровый гель для стирки, заварочный чайник, тонометр и средство для педикюра. А самый дорогой заказ татарстанца — на 134 тысячи рублей — состоял аж из 220 товаров.

Аналитическая служба маркетплейса отмечает, что в этом году в Татарстане увеличился спрос на игры и консоли, товары для туризма, охоты и рыбалки, для красоты и здоровья, а также различные товары для автомобилей. Свою продукцию на Ozon представили более тысячи продавцов из Татарстана.

Что касается жителей других регионов страны, то, к примеру, самарцы в первый день потратили на этой площадке около 134 млн рублей — в 5,3 раза больше, чем в 2020-м. Жители Ростова-на-Дону тоже ускорились в 5 раз, купив товаров на 136 млн рублей. Почти 200 млн рублей оставили на Ozon екатеринбуржцы, 280 млн рублей — жители Краснодарского края.

KazanExpress: все на склад!

По данным от татарстанского маркетплейса KazanExpress, 11 ноября покупатели сделали на нем 142 244 заказа, купили 608 тысяч товаров и потратили 105 миллионов рублей за сутки. Чаще всего покупали смартфоны и другую электронику, средства для макияжа и уходовую косметику. На третьем месте — товары для дома и аксессуары.

Если сравнивать с октябрем, как сообщают аналитики площадки, то Всемирный день шопинга для KazanExpress оказался по количеству заказов примерно втрое насыщеннее, чем среднестатистический день в октябре 2021 года. На 30% выросло 11 ноября и среднее количество товаров в заказе. Средний чек на KazanExpress «потолстел» в полтора-два раза.

Компания нашла интересный способ усилить работу складской службы и службы поддержки пользователей. Резкое увеличение объемов продаж потребовало дополнительных усилий. И на склад, и в службу поддержки в эти горячие дни отправились работать сотрудники поддерживающих служб, вплоть до топ-менеджеров. В их числе, например, заместитель гендиректора по коммуникациям Ксения Лукичева, которая сегодня сообщила нашему изданию, что работа на складе до сих пор кипит и она тоже там находится. В общем, здесь корпоративный дух поднимается не только, собственно, корпоративами.

На Wildberries — бенефис компьютерных кресел и пульсоксиметров

На Wildberries пока не подвели итогов продаж во Всемирный день шопинга. Но первую часть большой распродажи эта площадка открыла еще 28 октября. На пресейле в рейтинге самых популярных покупок оказались офисная и дачная мебель, бытовая техника и зимняя одежда.

Так, количество заказов компьютерных кресел увеличилось на 187%, стиральных машин — на 88%. Спрос на шубы вырос на 150%, на пуховики — на 106%, на дубленки — на 111%, а на сапоги — на 49%.

И горькая примета времени: 145% к популярности на пресейле Wildberries прибавили пульсоксиметры.

В онлайн-магазины стало «ходить» и старшее поколение

Впервые распродажи, приуроченные ко Дню холостяка, который в Китае приходится на 11 ноября, стала устраивать одна из крупнейших мировых торговых площадок — AliExpress в 2009 году. Позже аналогичные акции стали устраивать и отечественные маркетплейсы. В этом году в первые 25 минут распродажи количество заказов, поступивших от россиян на AliExpress, превысило 1 млн. Как и в прошлые годы, чаще всего мы покупаем в Поднебесной смартфоны и чехлы для них, компьютерную и бытовую технику, зарядные устройства, пульсоксиметры, мягкие игрушки и рыболовные примочки. За сутки распродажи компания Alibaba, которой принадлежит AliExpress, продала товаров на $84,5 млрд — на 8,5% больше, чем в минувшем году.

Как считают эксперты, ввод всевозможных антиковидных ограничений играет только на руку онлайн-торговле. Уже второй год объем продаж (причем не только в дни мегасейлов) постоянно растет. Активно «шопиться» в электронных магазинах начинает и старшее поколение.

P. S. Прошедший на этой неделе Всемирный день шопинга не последняя в этом году распродажа. Онлайн-шопоголики с замиранием сердца ждут так называемую «черную пятницу» — 29 ноября, и, конечно, кануна новогодних праздников.