В AliExpress рассказали о самых популярных покупках казанцев во время самой большой распродажи площадки

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

Сервис AliExpress подвел итоги своей самой масштабной распродажи, прошедшей 11 ноября. Аналитики назвали самые популярные товары, которые заказывали казанцы.

По количеству заказов далеко вперед вырвались гирлянды в виде занавески и месячный запас подгузников, рассказали реальному времени в «AliExpress Россия».

Лидером продаж стал смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro. В списке также Xiaomi POCO X3, iPhone 11, iPhone XR и ноутбук Honor MagicBook pro.

Отмечается, что во время распродажи из Казани поступало много заказов на роботы-пылесосы, большие телевизоры и кофемашины, а также принтеры и игровые ноутбуки.

В целом по стране в период распродажи выручка составила 19,3 млрд рублей.