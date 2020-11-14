В AliExpress рассказали о самых популярных покупках казанцев во время самой большой распродажи площадки
Сервис AliExpress подвел итоги своей самой масштабной распродажи, прошедшей 11 ноября. Аналитики назвали самые популярные товары, которые заказывали казанцы.
По количеству заказов далеко вперед вырвались гирлянды в виде занавески и месячный запас подгузников, рассказали реальному времени в «AliExpress Россия».
Лидером продаж стал смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro. В списке также Xiaomi POCO X3, iPhone 11, iPhone XR и ноутбук Honor MagicBook pro.
Отмечается, что во время распродажи из Казани поступало много заказов на роботы-пылесосы, большие телевизоры и кофемашины, а также принтеры и игровые ноутбуки.
В целом по стране в период распродажи выручка составила 19,3 млрд рублей.АналитикаБизнесРозничная торговляТехнологииIT Татарстан
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