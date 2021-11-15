В Татарстане утвердили план мероприятий по предупреждению детской преступности до 2025 года

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане утвердили межведомственный план взаимодействия в сфере предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и декриминализации подростковой среды до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, на постоянной основе необходимо предоставлять в республиканскую Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав данные о состоянии безнадзорности, наркомании, алкоголизма и прочего среди несовершеннолетних.

Фото: Максим Платонов

Необходимо выявлять несовершеннолетних, которые находятся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также нуждающихся в социальной поддержке.

На постоянной основе должны осуществляться деятельность единого детского телефона доверия и проведение региональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми и многое другое.

В сентябре этого года в РТ депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в республиканский Кодекс об административных правонарушениях, имеющий отношение к борьбе с детской преступностью.

Диана Жиленкова