Бизнес Челнов предупредили о проверках с 9 ноября

Предприятия Набережных Челнов предупредили о проведении плановых и неплановых проверок с 9 ноября. Проверять будут количество привившихся от коронавируса сотрудников, сообщил главный санврач города Ильгизяр Бариев.



Работников, не привившихся от коронавируса к этому числу, будут переводить на дистанционный режим работы или отстранять от нее. Иначе предприятие накажут.

«Все сроки прошли, когда мы уговаривали, теперь другие правила. Я специально наблюдал за потоком обращающихся за вакциной в выходные дни. Никаких очередей 4, 5, 6, 7 ноября не было», — приводят слова мэра автограда Наиля Магдеева «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина объясняла, кого будут проверять в первую очередь по итогам вакцинации.

Маргарита Головатенко