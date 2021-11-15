В селе рядом с Набережными Челнами установили карантин по бешенству животных
В селе Нижний Суык-Су Тукаевского района Татарстана установили карантин в связи с бешенством животных. Указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.
Эпизоотический очаг находится на территории личного подсобного хозяйства по улице Габдуллы Тукая, дом 18. Неблагополучный пункт — территория радиусом 2 км от эпизоотического очага в селе Нижний Суык-Су.
Село расположено примерно в 21 км от Набережных Челнов. Также недалеко находится нижнекамский аэропорт Бегишево.
Ранее в селе Тимяшево Лениногорского района РТ и в Тимяшевском сельском поселении отменили карантин по бешенству животных.
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